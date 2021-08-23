З Афганістану вилетів третій український літак з евакуйованими

З Афганістану вилетів третій український літак зі 103 евакуйованими. Про це повідомляється на сторінці президента Володимира Зеленського у твітері.

«Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей. Борт уже в безпеці й на шляху додому. Дякую МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді!» – мовиться у повідомленні.

Багато країн світу, в тому числі Сполучені Штати й Україні, нині намагаються розширити зусилля щодо евакуації своїх громадян з Афганістану, а також афганців, які працювали в іноземних посольствах, неурядових організаціях, силах НАТО тощо, на тлі захоплення влади «Талібаном».

22 серпня українським військовим літаком з Кабула евакуювали 83 людини, зокрема 31-го українця.