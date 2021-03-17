Збільшити ядерний потенціал: дії яких країн спонукали Велику Британію до такого кроку?

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив 16 березня нову програму зміцнення національної безпеки й оборони, яка зокрема передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок на озброєнні країни. Чому Велика Британія пішла на цей крок?

Офіційний Лондон після розпаду СРСР і завершення так званої Холодної війни, що, зокрема, полягала і в постійному нарощуванні усіх видів озброєння, пішов на істотне скорочення кількості ядерних боєголовок.

На той час Британія мала понад 500 ядерних боєзарядів, якими були озброєні підводні човни і літаки. Після різкого скорочення ядерні ракети залишили лише підводних човнах.

І увесь час британський уряд заявляв, що прагне зменшувати свій ядерний арсенал. У 2010-го році верхню межу кількості ядерних боєголовок встановили на рівні 180 боєголовок.

І ось, 16 березня 2021 року, британський прем'єр Боріс Джонсон оголосив, що Велика Британія хоче підняти цю межу до 260 ядерних боєголовок.

Чому Британія іде на такий крок?

Джонсон сказав, що причиною такого рішення стало:

зростання загрози від ядерних держав;

а також країн, що намагаються створити власні ядерні озброєння;

та від ядерного тероризму підтримуваного іншими державами.

Окремо голова британського уряду сказав про Росію, нагадавши, що незабаром мине три роки з того часу, як «російська держава застосувала хімічну зброю в Солсбері».

Джонсон також сказав, що «немає сумнівів у тому, що Китай становитиме велику загрозу», але також говорив про можливість «позитивних економічних відносин» із офіційним Пекіном.

Прем’єр-міністр Великобританії наголосив на ролі британських Національних кіберсил, які за його словами «здійснюватимуть наступальні кібероперації проти терористів, ворожих держав та злочинних груп».

«У всіх наших починаннях Сполучені Штати будуть нашим найбільшим союзником та особливо близьким партнером в обороні, розвідці та безпеці. Відданість Британії справі гарантування безпеки у нашому європейському домі залишається безумовною і непохитною, що втілено в очолюваному нами розташуванні військ НАТО у Європі», – сказав Борис Джонсон.

Загроза від «заможних тираній»

Оцінюючи ситуацію із міжнародною безпекою, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб закликає звернути увагу на те, що спільна економічна вага країн із авторитарними режимами може перевищити багатство демократичних держав світу.

В оприлюднених перед Аспенським безпековим форумом у США витягах з промови міністра стверджується, що демократія у світі зараз під загрозою і «відступає».

«Це має значення для нас усіх, бо стабільні демократії, які поважають свободу, менш схильні розпочинати війни, надавати прихисток терористам чи спричиняти масові потоки мігрантів», – йдеться у промові.

Заяви британських урядовців стали ознакою намагань Лондона налагодити нові системи економічної співпраці та безпеки після того, як Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

«Без потужності, без економічної, військової, дипломатичної, культурної ваги ми нічого не зможемо зробити», - наполягає міністр.

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер звинуватив контрольований Консервативною партією уряд у започаткуванні «епохи відступу».

Опозиція, а також деякі інші британські політики закидають урядові непослідовність зокрема, коли йдеться про відносини з Китаєм.