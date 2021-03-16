МЗС України закликало Росію не займатися «політичним булінгом» через Крим

Міністерство закордонних справ України закликало Росію не займатися «політичним булінгом».

«Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики», – йдеться в заяві МЗС України, яка є у розпорядженні Радіо Свобода.

У відомстві наголосили, що «розмова про зазіхання на територіальну цілісність Росії – приклад викривленого сприйняття реальності».

«Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь», – додали в МЗС.

На думку міністерства, затверджена РНБО України національна стратегія та нині створювана Кримська платформа «покликані вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень».

«Рівень підтримки, яку наша країна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, які докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху», – підкреслили у відомстві.

15 березня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що всі зусилля Києва стосовно деокупації Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше як загроза агресії проти двох суб’єктів Росії – Криму і Севастополя.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.