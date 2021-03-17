У Кремлі «шкодують» щодо рішення Британії збільшити ядерний арсенал

У Кремлі заявили, що «шкодують» щодо рішення Великої Британії збільшити кількість ядерних боєголовок.

У адміністрації президента Володимира Путіна вважають, що цей крок Лондона зашкодить міжнародній стабільності.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон офіційно представив у Палаті громад нову доктрину зовнішньої і оборонної політики країни до 2030 року. Для протидії Москві і Китаю в доктрині влада заявляє про перегляд планів щодо скорочення запасів ядерної зброї в найближчі роки. Спочатку планувалося знизити кількість боєголовок до 180, тепер арсенал планують збільшити до 260 одиниць.

Міністерство закордонних справ Росії раніше в середу назвало британські плани серйозним ударом по контролю над озброєннями.