Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок вперше з кінця Холодної війни

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон офіційно представив у Палаті громад нову доктрину зовнішньої і оборонної політики країни до 2030 року.

У документі під назвою «Комплексний огляд безпеки, оборони, розвитку і зовнішньої політики» Росія названа найбільш гострою загрозою безпеки в євроатлантичному регіоні.

Для протидії Москві і Китаю в доктрині влада заявляє про перегляд планів щодо скорочення запасів ядерної зброї в найближчі роки. Спочатку планувалося знизити кількість боєголовок до 180, тепер арсенал планують збільшити до 260 одиниць, повідомляє ВВС.

Таке збільшення ядерного арсеналу Британією відбудеться вперше з кінця Холодної війни. Передбачається, що Лондон витратить значні кошти на розробку програми нових атомних підводних човнів.

Велика Британія має намір стримувати і захищатися від усіх загроз з боку Росії, в тому числі у взаємодії з НАТО. Також в документі йдеться, що Лондон збирається притягнути Москву до відповідальності за порушення міжнародних правил і норм.

Раніше газета The Times зазначала, що причиною такого підходу до Росії названа її «готовність здійснювати вбивства своїх супротивників на території королівства і регулярні порушення британських кордонів російськими військовими». Москва завжди категорично заперечувала подібні звинувачення, зокрема, в застосуванні бойового отрути «Новачок» в Солсбері проти колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Фокус британської зовнішньої політики зміщується на держави Індо-Тихоокеанського регіону, які названі в документі «двигуном світового розвитку». Також йдеться про намір Лондона приділяти більшу увагу «систематичним викликам» з боку Китаю. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб підкреслював, що відносини з КНР вимагають вирішення «складних питань», зокрема у промисловому секторі і в сфері телекомунікацій.

Крім цього, доктрина визначає амбітну мету зробити Великобританію «науково-технічної наддержавою» до кінця десятиліття.