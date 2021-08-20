Головне на ранок: Меркель у Москві, нова загроза «ІД», «Зоря» програла у Відні

Канцлер Німеччини Анґела Меркель прибуває з останнім на посаді візитом до столиці Росії, Рада безпеки ООН занепокоєна через нові загрози з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», луганська «Зоря» розгромно поступилася віденському «Рапіду» у рівному за грою матчі. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п’ятницю, 20 серпня, відвідає Мосвку, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Це буде її останній офіційний візит до Росії перед закінченням політичної кар’єри після виборів наступного місяця.

Меркель і Путін обговорять двосторонні відносини, пандемію COVID-19 і міжнародні питання, такі як ситуація в Афганістані та виконання Мінських домовленостей.

Серед очікуваних тем також завершення будівництва «Північного потоку-2».

Візит Меркель до Москви збігається з річницею отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, який нині перебуває у колонії.

22 серпня, після візиту до Росії, Меркель вирушить в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 19 серпня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Унаслідок одного з обстрілів загинув військовий.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано, заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ минулої доби.

У Раді безпеки ООН занепокоєні новою загрозою «ІД» у Африці

Міністри країн-членів Ради безпеки ООН 19 серпня обговорили доповідь генерального секретаря щодо загроз, які становить екстремістське угруповання «Ісламська держава».

«Члени Ради безпеки з глибокою тривогою відзначили, що «ІДІЛ» та інші терористичні групи продовжують експлуатувати, як онлайн, так і в реальному житті, руйнування, лиха та регрес, пов’язані з пандемією COVID-19», – йдеться у повідомленні пресслужби Організації Об’єднаних націй.

За даними ООН, «ІД» демонструє «тривожну експансію» в низці регіонів, у тому числі – в Африці, де її вплив росте і може мати «довготривалі наслідки для миру, безпеки і стабільності».

Футбол: луганська «Зоря» поступилася австрійському «Рапіду»

Луганська «Зоря» поступилася у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

«Зоря» на виїзді програла австрійському «Рапіду» з рахунком 0:3.

У австрійців відзначилися Таксіархіс Фунтас, Ерджан Кара та Марко Грюль.

Матч відповідь відбудеться 26 серпня у Запоріжжі.