Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 19 серпня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, було зафіксовано сім обстрілів: біля Новоолександрівки, Кримського, Нью-Йорку, Невельського, Новозванівки, Красногорівки та Південного.

«Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування», – мовиться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок одного з обстрілів загинув військовий.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано, заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.