На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 18 серпня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Стільки ж порушень зафіксували від початку поточної доби, внаслідок одного з обстрілів загинув військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Напередодні обстріли зафіксували поблизу Широкиного, Водяного (Приазов’я), Опитного. Втрат у лавах ОС не було.

Після півночі, за даними штабу, бойовики вели вогонь біля Новоолександрівки, Кримського та Нью-Йорку.

«В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям», – мовиться у повідомленні.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» наразі нема інформації про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.