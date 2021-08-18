Прокуратура відкрила справу через поранення цивільної внаслідок обстрілу Золотого-4

Луганська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за за фактом порушення законів та звичаїв війни через обстріл Золотого-4.

У прокуратурі повідомили, що 48-річна місцева жителька зазнала поранень внаслідок мінометного обстрілу житлових вулиць Золотого-4 російськими гібридними силами.

«Її госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права…, що вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією», – йдеться в повідомленні.

Як додають у прокуратурі, слідчо-оперативна група задокументувала факти обстрілу, вилучила частину боєприпасу з міномета калібру 82 міліметра, які передадуть на експертизи і долучать до матеріалів кримінального провадження.

«Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини вчиненого злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях», – зазначають у пресслужбі.

Пресслужба Луганської обласної державної адміністрації повідомила напередодні, що в Золотому-4 на Луганщині внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків поранена цивільна жителька.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.