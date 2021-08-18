На Луганщині затримали жінку через підозру у співпраці з бойовиками – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про затримання на одному з блокпостів Луганщини жінки, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

«Здійснюючи обов’язкову перевірку документів під час переміщення через блокпост, близько 14:00 гвардійці обмежили пересування 32-річної громадянки, жительки одного із сіл Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. Громадянку 1989 року народження затримано та доставлено до місцевого відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, затриманій інкримінують «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».