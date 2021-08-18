На Луганщині через обстріли бойовиків поранена цивільна жінка – ОДА

У Золотому-4 на Луганщині внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків поранена цивільна жителька, повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку із Золотого-4, яка потрапила до лікарні. Навіть не уявляю, як в такій небезпеці через два тижні нашим дітям йти до школи?! В яких умовах небезпеки їм доведеться навчатися?» – заявив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Він повідомив, що ввечері 17 серпня з боку Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, бойовики обстріляли позиції ЗСУ і населених пунктів із мінометів і протитанкових гранатометів.

«Внаслідок цього жителька Золотого-4 1973 року народження ... зазнала мінно-вибухової травми, множинних уламкових поранень лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську», – повідомили в ОДА.

Також вогнепального поранення зазнав український військовослужбовець – внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці. Його шпиталізували до лікарні в Сєвєродонецьку.

11 серпня в Донецькій ОДА повідомили про загибель цивільного жителя через обстріл із боку підтримуваних Росією бойовиків. Перед цим, 5 серпня, 56-річний цивільний житель був поранений у Красногорівці після того, як снаряд влучив у його квартиру.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.