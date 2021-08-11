На Донбасі внаслідок обстрілу загинув цивільний житель – ОДА

Цивільний житель загинув внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Трагічна звістка із села Новоселівка-Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», – написав Кириленко у фейсбуці.

Подробиць він не навів, додавши, що на місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

10 серпня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією угруповань на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє – поранені.

Минулого тижня 56-річний цивільний житель був поранений у Красногорівці після того, як снаряд влучив у його квартиру.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.