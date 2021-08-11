На Донбасі загинув один український військовий, поранені двоє – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний», – ідеться ранковому зведенні.

За даними штабу, 10 серпня російські гібридні сили здійснили 16 порушень режиму тиші.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.