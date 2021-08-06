У Дніпрі рятують цивільного, пораненого через обстріл Красногорівки

У Дніпрі, в обласній лікарні імені Мечникова, рятують цивільного, пораненого через обстріл російськими гібридними силами містечка Красногорівка, що на Донеччині. Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, 56-річного чоловіка доправили до лікарні після обстрілу 5 серпня. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок, у кухню однієї з квартир.

У чоловіка діагностували осколкові поранення черевної порожнини, грудей, опіки ніг, перелом руки. Пацієнт – у реанімаційному відділенні, його стан стабільний, повідомив лікар.

«Стан у нього стабільний, але вже хірурги запропонували зробити велику операцію, тому що правий край печінки повністю розбитий. Будуть працювати кілька груп хірургів. І ми будемо робити все можливе», – додав він.

Операцію планують зробити сьогодні ввечері або в суботу.

Раніше в пресслужбі поліції Донеччини повідомили, що через обстріл Красногорівки 5 серпня відкрили кримінальне провадження.

«Встановлено, що множинні тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено», – мовиться в повідомленні.

За даними штабу ООС, вранці 5 серпня підтримувані Росією сили відкрили вогонь із протитанкових гармат МТ-12 по Красногорівці.