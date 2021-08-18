Диана Делюрман

Лучший способ помочь человеку с психологическими проблемами – посоветовать обратиться к психологу, уверяют специалисты, работающие с психотравмами. Когнитивно-поведенческая терапия эффективна для ветеранов и переселенцев – в этом на своем опыте убедились консультанты CETA Ukraine – программы бесплатной психологической поддержки людей с тревожными и депрессивными состояниями и травматическим опытом. В Украине она заработала спустя год после начала войны: американскую программу адаптировали для помощи участникам АТО, их семьям и ВПО. За это время консультанты СЕТА помогли уже тысяче ветеранов. Мы расспросили, как это работает.

«Ветеранов и внутренне перемещенных лиц часто объединяет приближенность к войне, травматический опыт и в последствие определенные психологические состояния – тревожность, депрессивность», – рассказывает Татьяна Чудновец, провайдер программы CETA в Украине.

СЕТА работает в методе КПТ – когнитивно-поведенческой терапии. Программу разработали исследователи психического здоровья университета Джонса Хопкинса. Сегодня CETA используют для работы с травматическим опытом специалисты в США, Ираке, Таиланде, Бирме, Замбии, Эфиопии, а с 2015 года – и в Украине. «Эффективность такой терапии исследована и доказана учеными с мировым именем и авторитетом. Я не раз наблюдала, как еженедельный мониторинговый опрос наиболее тяжелых клиентов показывает эффективность методики. Баллы по негативным эмоциям стабильно снижаются, состояние человека – улучшается», – рассказывает Татьяна Чудновец.

Татьяна Чудновец и сама прошла индивидуальную терапию по этой системе, ещё до того, как стала консультантом. «По собственному опыту могу утверждать, что это сыграло огромную роль в проработке моего посттравматического военного опыта», – делится она.

Помочь можно добрым словом, поддержкой, пожатием руки, а иногда и просто молчанием в тяжелые моменты. Но если вы видите, что человек очевидно имеет психологические проблемы, посоветуйте ему обратиться к психологу

Татьяна Чудновец говорит, что наилучший способ помочь человеку с психологическими проблемами – посоветовать обратиться к психологу: «Обыкновенный человек всегда может помочь другому – добрым словом, поддержкой, пожатием руки, а иногда и просто молчанием в тяжелые моменты. Но если вы видите, что человек очевидно имеет психологические проблемы, посоветуйте ему обратиться к психологу. Если это ветеран, член семьи ветерана или волонтер, программа CETA всегда открыта, чтобы дать качественную психологическую помощь»

Кроме индивидуальных консультаций, с 2019 года СЕТА проводит онлайн-семинары. На них консультанты рассказывают про первые признаки стресса и о том, как себя вести в стрессовых ситуациях.

«Во время таких семинаров мы объясняем участникам принципы работы мозга, формирования нейронных сетей, наглядно показываем, как это работает. Провайдер объясняет понятия «мысль-эмоции-поведение» и взаимосвязь между ними. Учит навыку, который помогает менять наше отношение к стрессовым ситуациям, помогает человеку чувствовать себя лучше», – рассказывает специалист CETA Ukraine.

Чтобы получить психологическую помощь, необходимо обратиться со своей проблемой на Facebook программы CETA в Украине. «Это поможет ещё многим моим побратимам и посестрам», – уверенна Татьяна Чудновец.

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