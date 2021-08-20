Меркель: Берлін і Москва мають вести діалог, попри «глибокі розбіжності»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Москві й Берліну необхідно підтримувати діалог, незважаючи на «глибокі розбіжності».

Вона сказала про це на початку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 серпня під час свого останнього офіційного візиту до Росії. Наступного місяця Меркель планує піти з політики.

«У нас є багато питань, які слід вирішити на зустрічі», – сказав Путін Меркель під час частини їхньої зустрічі, з якої велася трансляція.

«Я впевнений, що це буде не просто прощальний візит після вашого рішення більше не претендувати на посаду федерального канцлера, а візит, наповнений серйозним діловим змістом», – додав він, маючи на увазі вибори в Німеччині наступного місяця.

Як очікують, Меркель і Путін обговорять двосторонні відносини, пандемію COVID-19 і міжнародні питання, такі як ситуація в Афганістані та виконання Мінських домовленостей. Серед очікуваних тем також завершення будівництва «Північного потоку-2».

22 серпня, після візиту до Росії, Меркель вирушить в Україну на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.