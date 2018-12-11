ЗМІ: в Німеччині знайшли посвідчення «Штазі» на ім’я Путіна

Німецька комісія по роботі з архівами колишнього Міністерства державної безпеки НДР («Штазі») виявила секретне посвідчення, видане «Штазі» на ім’я нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Про це пише німецьке видання Bild і публікує фото документа.

З публікації випливає, що документ був виданий 31 грудня 1985 року й продовжувався щокварталу протягом чотирьох років. Завдяки йому Путін міг безперешкодно відвідувати відділи «Штазі». Йому заборонялося розкривати інформацію про роботу на радянські спецслужби.

Як стверджується, на документі значиться особистий підпис майора Путіна.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив справжність посвідчення, нагадавши про співпрацю «Штазі» з КДБ.

Документ, про який пише Bild, не означає, що Путін був агентом Штазі, але він, за словами керівника дрезденського відділення комісаріату по роботі з архівами «Штазі» Конрада Фельбера, міг полегшувати для радянського агента завдання з вербування агентів у колишній НДР.

Володимир Путін, який був співробітником КДБ, працював у Дрездені з 1985 по 1990 роки.

Штазі — скорочення Ministerium für Staatssicherheit, «Міністерство держбезпеки» — спецслужба НДР, створена в 1950 році.