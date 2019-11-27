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27 листопада 2019, Київ 18:45
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Підтримка з Півночі. Як Україна разом із Балтією протистоїть Росії?

Підтримка з Півночі. Як Україна разом із Балтією протистоїть Росії?
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Президент України Володимир Зеленський продовжує візит до держав Балтії. 27 листопада він зустрівся зі своїм литовським колегою Ґітанасом Науседою, а напередодні переговорив із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка подарувала президентові України електровелосипед. Чим ще цікавий цей візити, крім електробайка, як Україна разом із Балтією протистоїть Росії? Адже Литва, Естонія, Латвія є в Європейському союзі найміцнішими союзниками України у протидії російській окупації Криму та агресії на Донбасі. Обговорюємо це з учасниками програми. А ними є: політичний експерт Ігор Рейтерович і народний депутат від партії «Слуга народу» Василь Мокан.

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