Під Києвом відкрили школу для кримськотатарських дітей – Умеров

Депутат Верховної Ради України Рустем Умеров повідомив про відкриття кримськотатарської школи у селі Чайки під Києвом.

«Відкрили нову сучасну школу для 100 дітей кримських татар, де вони зможуть вчитися кримськотатарською мовою. Нова сучасна школа для кримських татар функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру BIRLIK. Школа двомовна – тобто всі предмети викладають українською і англійською мовами. Навчання відкрите для дітей всіх національностей і конфесій», – повідомив Умеров.

У 2015 році повідомлялося, що в Херсоні відкрили Духовно-культурний центр кримських татар для відродження традицій і в протидію процесам асиміляції. Центр було відкрито на базі Херсонського представництва громадської організації «Земляцтво кримських татар».

Російська влада анексованого Криму звели до мінімуму кількість годин кримськотатарської та української мов в загальноосвітніх школах. Про те, що влада позбавляє кримських татар можливості вивчати рідну мову в школах, повідомляли представники Меджлісу кримськотатарського народу.

При цьому стаття 10 прийнятої на півострові після окупації Росією «конституції», надає статус державної кримськотатарській, українській та російській мовам.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на окупованому півострові навчання українською мовою скоротилося у 50 разів – на сьогодні це 249 учнів, а кримськотатарською навчаються лише 3 відсотки (6400 учнів) від загальної кількості школярів.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.