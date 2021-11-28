Ірак: п’ятеро бійців курдського ополчення загинули через вибух

П’ятеро членів курдського збройного формування «Пешмерга» загинули через вибух дорожньої міни на півночі Іраку. Про це повідомила 28 листопада місцева влада, звинувачуючи в нападі екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Напад стався у районі Ґарміян на території автономного Іракського Курдистану увечері 27 листопада. Після цього бойовики напади на пост «Пешмерга», поранивши ще чотирьох бійців ополчення.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності, проте місцеві чиновники звинувачують «Ісламську державу».

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Атаки на іракські сили безпеки, в тому числі ополчення «Пешмерга», частішають після того, як угруповання «ІД» в Іраку було розгромлене в 2017 році. Сплячі осередки ІД зберігаються в багатьох районах, особливо в північних частинах Іраку.

Президент Курдистану Нечірван Барзані висловив співчуття сім’ям загиблих і закликав активізувати співпрацю між «Пешмерга» та іракськими силами безпеки.

Очолювана США коаліція, яка бореться з «ІД» в Іраку, оголосила про завершення своєї бойової місії та планує вивести війська з Іраку до кінця наступного місяця.