Поліція США стверджує, що наїзд на різдвяний парад у Вісконсині не був терактом

Водій, який на позашляховику вʼїхав 21 листопада в багатолюдний різдвяний парад в американському штаті Вісконсин, залишав місце побутової суперечки. Поліція міста Вокеша заявила 22 листопада, що не має доказів того, що трагедія, яка сталася напередодні, була терористичним актом чи що 39-річний підозрюваний Даррел Брукс-молодший знав когось із учасників параду.

Брукс діяв сам, сказав начальник поліції Ден Томпсон, додавши, що підозрюваний залишив місце наїзду до прибуття поліцейських.

Представники влади назвали імена п'яти людей віком від 52 до 81 року, які загинули в результаті трагедії. Агенція AP повідомляє, що щонайменше девʼять пацієнтів, більшість із яких діти, перебувають у критичному стані у двох лікарнях, ще семеро — у тяжкому стані. У цілому 18 дітей віком від 3 до 16 років були доставлені до дитячої лікарні після інциденту.