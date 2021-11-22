США: п’ятеро людей загинули, понад 40 отримали поранення через наїзд автомобіля на різдвяний парад

П’ятеро людей загинули і щонайменше 40, в тому числі багато дітей, отримали поранення, коли автомобіль наїхав на багатолюдний різдвяний парад у американському штаті Вісконсин, повідомляє місцева поліція. За її даними, кількість жертв може бути вищою.

Начальник місцевої поліції Ден Томпсон заявив, що підозрюваного затримали, а автомобіль знайшли після інциденту в місті Вокеша, що приблизно в 32 кілометрах на захід від Мілуокі.

«Наразі ми можемо підтвердити, що п’ятеро людей загинули і понад 40 отримали поранення. Однак ці цифри можуть змінитися, оскільки ми збираємо додаткову інформацію. Багато людей самостійно транспортувалися до районних лікарень», – йдеться в повідомленні відділу поліції Вокеші на його фейсбук-сторінці.

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У поліції повідомили, що ситуація «досі невизначена, слідство триває».

На кадрах, опублікованих в Інтернеті, видно, як червоний позашляховик проїжджає через натовп різдвяного параду вдень 21 листопада.

За словами Топмсона, незрозуміло, чи пов’язаний напад із тероризмом.

Начальник поліції додав, що один офіцер стріляв у транспортний засіб, від куль ніхто з перехожих не постраждав. Поліція не вважає, що з автомобіля робили постріли.

Президента США Джо Байдена поінформували про події, повідомив представник Білого дому.

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«Білий дім уважно стежить за ситуацією у Вокеші, і наші серця з усіма, хто постраждав від цього жахливого інциденту. Ми звернулися до державних та місцевих чиновників, щоб запропонувати будь-яку підтримку та допомогу, якщо це необхідно».

Подібні інциденти мали місце в 2015 році, коли чотири людини загинули і 46 отримали поранення в Стіллуотер, штат Оклахома, коли жінка в’їхала в натовп, який спостерігав за парадом місцевої спортивної команди, а також у 2016 році, коли вантажівка навмисно в’їхала у різдвяний ярмарок. Тоді загинули 12 осіб. Атаку в Берліні пов’язали з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».