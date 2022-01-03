Виданий США російський бізнесмен може мати доступ до даних ГРУ – Bloomberg

Російський бізнесмен Владислав Клюшин, виданий США зі Швейцарії у справі про інсайдерську торгівлю, може мати доступ до документів про російське втручання у президентські вибори в США у 2016 році. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля та російської військової розвідки. За їхніми даними, Клюшин має інформацію про злом серверів Демократичної партії США групою хакерів з ГРУ.

Агентство пише, що півтора роки тому Клюшин отримав від президента Росії орден Пошани, і публікує фотографію нагороди, яка, як стверджується, перебуває в матеріалах американського суду в Массачусетсі. Крім того, опубліковано фотокопію пропуску Клюшина в Міноборони.

Співрозмовники Bloomberg також стверджують, що росіянин має доступ до важливих секретних операцій ГРУ за кордоном. Якщо Клюшин вирішить співпрацювати зі слідством, він може стати цінним джерелом інформації для Вашингтона, вважають джерела.

Вашингтон та Москва публікацію не коментували.

Адвокат бізнесмена повідомив, що йому не відомо про документи, до яких може мати доступ його підзахисний. Юрист заявив, що США розшукували Клюшина, оскільки підозрювали, що він має дані про втручання у вибори, щоб уникнути тривалого тюремного терміну за інсайдерську торгівлю. За словами адвоката, Клюшин відкидає усі звинувачення.

Клюшин – власник системи моніторингу блогів та ЗМІ «Катюша», якою користуються Адміністрація президента Росії та Міністерство оборони. Росіянина заарештували у березні у швейцарському кантоні Валі. У квітні його видачі запросило американське консульство у Берні. У жовтні бізнесмена екстрадували.

Крім Клюшина, обвинуваченими у справі проходять ще четверо росіян. Один із них – Іван Єрмаков – Мінфін США називає колишнім співробітником ГРУ. У 2018 році його звинуватили у причетності до втручання у вибори у Сполучених Штатах.