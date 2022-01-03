Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», йдеться в повідомленні Білого дому.