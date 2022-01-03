Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», йдеться в повідомленні Білого дому.
«Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – екс-міністр МЗС Володимир Огризко про результати розмови Зеленського з Байденом (відео)
Про результати їхньої розмови та перспективи подальшого розвитку конфлікту Радіо Свобода поговорило із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком та аналітиком Асоціації з міжнародних питань з Чехії Павлом Гавлічеком.
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