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«Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – екс-міністр МЗС Володимир Огризко про результати розмови Зеленського з Байденом (відео)

«Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – екс-міністр МЗС Володимир Огризко про результати розмови Зеленського з Байденом (відео)
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«Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – екс-міністр МЗС Володимир Огризко про результати розмови Зеленського з Байденом (відео)

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Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», йдеться в повідомленні Білого дому.

Про результати їхньої розмови та перспективи подальшого розвитку конфлікту Радіо Свобода поговорило із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком та аналітиком Асоціації з міжнародних питань з Чехії Павлом Гавлічеком.

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