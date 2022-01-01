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«Будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає» – президент Зеленський у новорічному зверненні (відео)

«Будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає» – президент Зеленський у новорічному зверненні (відео)
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«Будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає» – президент Зеленський у новорічному зверненні (відео)

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Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні заявив, що будь-яка армія по той бік кордону не лякає Україну. «Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає», – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський згадав про кримських політв’язнів, які «не втратили гідності й говорили правду в Криму, за що втратили свободу». Цитата стосується Владислава Єсипенка, позаштатного кореспондента Криму. Реалії, оскільки на відеозаписі представлені кадри його затримання. Єсипенка затримали 10 березня 2021 року. Його дружина Катерина Єсипенко бореться за його звільнення.

Український президент вважає, що в минулому році завдяки проведенню «Кримської платформи» питання деокупації вдалося повернути у світовий порядок денний. «Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну. І як важливо повернути всіх полонених. Усіх», – сказав глава української держави.

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