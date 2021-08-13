Навіщо Зеленському Ілон Маск і Тім Кук і що від президента чекають українці у США?

Після святкування Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський відправиться з офіційним візитом до США для зустрічі із Джозефом Байденом. Низка ЗМІ повідомила, що отримали від джерел програму зустрічей президента України, де начебто заплановані зустрічі з Ілоном Маском та Тімом Куком. Втім, у самому Офісі президента поки що це не підтвердили і не спростували.

Переговори з американським президентом Джо Байденом у Володимира Зеленського призначені на 30 серпня. Але до цього він начебто має зустрітися з українською діаспорою, а після зустрічі з американським президентом – опрацьовується можливість проведення трьох можливих заходів: зустрічі з підприємцем і винахідником Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, а також виступи президента України в Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру, пише видання ZN.UA.

Видання зазначає, що плани не остаточні і можуть зазнати змін. На сайті президента поки що жодної інформації. Речник президента Сергій Нікіфоров не надав жодних підтверджень чи спростувань щодо оприлюдненої інформації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи цю тему, зазначив, що триває дуже складна робота над організацією візиту.

«Візит такого рівня в такий історичний момент – це дуже складна задача, і ми над нею працюємо. І не лише МЗС, а й інші органи української влади, причетні до співробітництва зі Сполученими Штатами. Ведеться дуже системна робота. Все в часі дуже компактно: спочатку День Незалежності, а потім одразу візит – це важко, але це приємний тягар», – повідомив він на брифінгу 13 серпня.

Маск і Кук та Україна

Якщо говорити про Ілона Маска, то українці давно намагаються привернути його увагу в соцмережах, зокрема в твітері, де він активний.

Так, під його дописом про мережу для швидкої підзарядки автомобілів Tesla Superchargers його запитали про інші напрямки, де будуть з’являтися ці станції.

«Superchargers розповсюдиться на 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини», – відповів він.

Це було в 2018 році. На сьогодні їх немає в Україні, і з’являться вони не раніше від 2022 року, за повідомленням autogeek.

На початку 2021 року і в Офісі президента, і в уряді розповідали, чому Ілону Маску була б цікава співпраця з Україною.

Так, заступник голови Офісу президента заявляв, що засновникові автовиробника Tesla Ілону Маску могла б бути цікавою Україна через поклади літію, який використовують у батареях електромобілів.

А віцепрем’єр-міністр України розповідав, що у грудні 2021 року Україна планує запустити супутник «Січ 2-30 (2-1)» ракетою компанії Ілона Маска.

Щодо компанії Apple, то буквально близько місяця тому вона відкрила офіційний офіс в Україні, щоб самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що може дати зустріч президента з лідерами великого бізнесу?

Теоретично ця зустріч могла б бути для того, аби поговорити про відкриття регіональних офісів в Україні, і це була б дуже важлива подія, якби ці регіональні офіси з’явилися в Україні, зазначає в коментарі Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Він наголошує, що це не те ж саме, що вже відкрив Apple, а саме регіональний офіс, який би покривав сервісом весь регіон.

«Якщо з бізнесменом говорить президент, який за все відповідає, це завжди збільшує ймовірність того, що бізнесмену сподобається те, що йому пропонують, і так далі. Але поки що це виглядає як бажання на хайпі зустрітися», – зазначає Фурса.

Він не бачить зацікавленості цих лідерів великого бізнесу в українському ринку наразі і взагалі переконаний, що ймовірність цієї зустрічі майже нульова.

Сергій Фурса зазначає, що в таких країнах, як Україна, гарантія президента багато що значить для бізнесу і може надавати певну безпеку й бути цікавою для великих гравців, втім, це за умови, якщо вони самі зацікавлені в ринку цієї країни.

«Насправді вони (Ілон Маск і Тім Кук – ред.) культові персонажі, і президенту просто по приколу з ними зустрітися, йому цікаво. І я його чудово розумію, мені б також було б цікаво», – зауважує інвестиційний банкір.

Чи буде зустріч із діаспорою?

Така зустріч насправді готується, розповів в коментарі Радіо Свобода президент Українського конгресового комітету (УКУ) Андрій Футей.

Зараз триває узгодження деталей, але вже відомо, що вона має відбутися у Вашингтоні.

Від президента Володимира Зеленського представники української громади в США хочуть почути його пріоритети щодо того, як закінчити російську агресію, щоб позбутися ворога на Донбасі, зауважив Андрій Футей.

Він зазначає, що в України є два вороги: зовнішня російська агресія та постійна боротьба з реформами, які потрібні, щоб захистити українців від корупції.

«Багато позитивних реформ вже відбуваються в Україні. Очевидно, що потрібна і судова реформа. Але безпека є головним пріоритетом, адже в іншому разі не буде про що говорити», – наголошує президент Українського конгресового комітету Америки.

Андрій Футей додає, що, зі свого боку, українська діаспора в США проводить активну роботу із конгресменами та сенаторами, зокрема і щодо законотворчої діяльності, щоб допомогти Україні в цих питаннях.