Apple відкрила офіційне представництво в Україні – Федоров

Технологічна компанія Apple офіційно відкрила офіс в Україні, повідомив 30 червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, напередодні у компанії з’явилася підтримка українською мовою.

«Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні», – написав міністр на своїй фесбук-сторінці.

Він додав, що український уряд працює з європейським та американським офісом Apple, зокрема, над адаптацією голосового помічника Siri українською.

Перший офіційний магазин Apple в Україні відкрився в Одесі в липні 2018 року.