Головне на ранок: нові санкції проти Білорусі, Меркель їде до Києва, призначені нові командувачі ЗСУ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня, США, Велика Британія і Канада оголосили нові санкції проти Мінська, Зеленський призначив нових командувачів ЗСУ. Про це й інше читайте в огляді новин Радіо Свобода.

Меркель приїде до Києва 22 серпня – речник Зеленського

Канцлер Німеччини Анґела Меркель приїде до Києва 22 серпня, повідомив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

«Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання», – написав він у фейсбуці.

До цього Зеленський і Меркель проводили зустріч 12 липня в Берліні.

Нові санкції проти Білорусі

США, Велика Британія і Канада 9 серпня, в річницю початку протестів проти влади в Білорусі оголосили нові санкції проти Мінська.

Санкції США будуть стосуватися, серед іншого, й Національного олімпійського комітету Білорусі після того, як там вимагали дострокового повернення з Олімпійських ігор у Токіо спортсменки, яка виступила з публічною критикою спортивних чиновників країни.

Президент США Джо Байден підписав указ про такі санкції з метою «захистити права людини і свободу висловлювання, а також притягнути Лукашенка до відповідальності, в координації з нашими союзниками і партнерами», за дії його режиму, що є «незаконним намаганням утриматися при владі за будь-яку ціну».

«Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дії Лукашенка після фальсифікації виборів, – сказав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб про нові санкції. – Режим Лукашенка продовжує руйнувати демократію та порушувати права людини в Білорусі».

Як мовиться в заяві міністра закордонних справ Канади Марка Ґарно, нові санкції Оттави є відповіддю на «невпинні, грубі й систематичні порушення прав людини в Білорусі». Йдеться про обмеження, що запроваджуються проти визначальних секторів білоруської економіки, і мінімізацію доступу державних структур офіційного Мінська до міжнародних фінансів.

Зеленський представив новопризначених командувачів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на острів Зміїний представив новопризначених командувачів Збройних сил України. Про це повідомили в Офісі президента.

«Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського», – заявив Зеленський.

За його словами, Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

«Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», – заявив Зеленський.

«Червоний код для людства»: експерти ООН оприлюднили звіт про зміни клімату

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) оприлюднила доповідь зі застереженням щодо кліматичних змін, заявивши, що світ близький до втрати контролю над глобальним потеплінням і що «однозначно» винні в цьому люди.

Згідно з доповіддю, рівень парникових газів в атмосфері достатньо високий для того, щоб гарантувати порушення клімату щонайменше на кілька десятиліть. Це на додачу до екстремальних погодних умов, таких як спека й урагани, які спостерігаються зараз і, як очікується, стануть більш серйозними.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав доповідь «червоним кодом для людства» і закликав припинити використання вугілля й інших викопних видів палива, що сприяють забрудненню.

781 новий випадок COVID-19 виявили в Україні за добу – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей і 28 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 335 людей, 1390 – одужали, 24 людини померли.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли 2 260 232 людини, 53 124 – одужали.