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Суспільство

10 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Виповнюється 80 років від дня народження Романа Лубківського (1941–2015), українського письменника, поета, перекладача, дипломата

Які події очікуються?

  • У Києві продовжаться навчання підрозділів територіальної оборони.
  • У Москві суд розгляне позов російського опозиціонера Олексія Навального щодо захисту честі, гідності і ділової репутації до прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Цей день в історії

  • 1907 року у Нальчику (Росія) померла Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця, перекладачка.
  • 1941 року народився Роман Лубківський, український письменник, поет, перекладач, дипломат.
  • 1944 року американські війська під час Другої світової війни розбили останні японські сили на острові Гуам у Західній Океанії.
  • 2020 року під час масових протестів у Білорусі загинув від пострілу учасник акції Олександр Тарайковський.
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