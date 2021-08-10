10 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Києві продовжаться навчання підрозділів територіальної оборони.
- У Москві суд розгляне позов російського опозиціонера Олексія Навального щодо захисту честі, гідності і ділової репутації до прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Цей день в історії
- 1907 року у Нальчику (Росія) померла Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця, перекладачка.
- 1941 року народився Роман Лубківський, український письменник, поет, перекладач, дипломат.
- 1944 року американські війська під час Другої світової війни розбили останні японські сили на острові Гуам у Західній Океанії.
- 2020 року під час масових протестів у Білорусі загинув від пострілу учасник акції Олександр Тарайковський.
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