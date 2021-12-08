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Україна відправила літаком до США супутник «СІЧ-2-30»

Український супутник «Січ-2-30»

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» до США 8 грудня вантажним літаком відправили український космічний апарат «СІЧ-2-30». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в КБ «Південне».

Супутник дистанційного зондування землі розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» в Дніпрі.

Його планує відправити в космос ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X.

За інформацією пресслужби міжнародного аеропорту «Бориспіль», вантаж полетів з Києва до Будапешта, і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення – міжнародного аеропорту Маямі.

Запуск українського супутника «СІЧ-2-30» запланували на 10 січня 2022 року.

Раніше пуск планувався до кінця 2021 року.

Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна хоче запустити в космос.

Активна стадія розробки супутника «Січ 2-30» розпочалася 2015 року. Загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Він призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі.

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