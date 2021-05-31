Україна уклала контракт на виведення супутника «Січ-2-30» на орбіту – Уруський

Конструкторське бюро «Південне» уклало контракт на виведення на орбіту супутника «Січ-2-30» з компанією ISILAUNCH з Нідерландів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Запускатимуть супутник з пускового майданчика компанії SpaceX.

«Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини», – зазначив Уруський.

Він додав, що за контрактом вже сплатили аванс. Запустити супутник «Січ-2-30» планують у грудні 2021 року. Резервна дата – січень 2022 року.

«Запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони», – наголосив міністр.

У лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Кабінет міністрів України визначив джерела фінансування запуску українського супутника.

Голова Держкосмосу Володимир Тарфай заявив, що кінцева вартість угоди зі SpaceX щодо запуску українського супутника «Січ 2-30 (2-1)» становитиме 1,99 мільйона доларів.