Коронавірус: в Україні вакцинували понад 1,9 мільйона людей – МОЗ

В Україні за останню добу проти COVID-19 вакцинували ще 18 631 людину: одну дозу отримали понад 11 тисяч людей, повністю імунізовані – 7 590, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії (з лютого) в Україні щеплено 1 904 880 людей, із них отримали одну дозу – 1 904 878 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 579 888 осіб. Загалом проведено 2 484 766 щеплень, додали у МОЗ.

Станом на 27 червня, за повідомленням міністерства, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 749 035 людей.

Нині Україна використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників (Індії і Південної Кореї) і китайську CoronaVac від Sinovac Biotech.