СБУ заявляє про затримання «мінера», який заявляв про вибухівку в мінімум 14 об’єктах у Харкові

Служба безпеки України заявляє про викриття та затримання 39-річного мешканця Харкова, який у грудні 2021 року щонайменше 14 разів повідомляв про мінування об’єктів.

«Зокрема, він «замінував» Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, Міжнародний аеропорт «Харків», залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста. Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження», – йдеться в повідомленні відомства.

Чоловіка затримали в його помешканні після чергового повідомлення про мінування, уточнює СБУ. Свої дії він пояснив нібито «особистою неприязню до української влади, а також до правоохоронних та судових органів».

Про підозру в неправдивому повідомленні про мінування затриманому ще не повідомили. Служба безпеки перевіряє його ймовірну причетність до співпраці з «іноземними спецслужбами».

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За даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, з початку 2022 року – понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось. Служба безпеки України звинувачує в причетності до повідомлень Росію.