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У Харкові 7 грудня «мінували» 33 виші, 7 шкіл та 3 ТЦ, вибухівку не знайшли – поліція

Фахівці обстежили майже 105 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території

Поліція завершила перевірку повідомлень про мінування 33 вишів, 7 шкіл і 3 торговельних центрів у Харкові, які надійшли протягом минулої доби, 7 грудня, повідомляє в середу відділ комунікацій Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

«Фахівці обстежили майже 105 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали понад 2 600 осіб. Жодних вибухових предметів і речовин не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначили у поліції.

6 грудня до поліції надійшло повідомлення про мінування шести шкіл у Харківській області. Поліція почала перевірку.

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