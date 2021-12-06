Поліція Харкова перевіряє всі міські школи через повідомлення про вибухівку

Поліція Харкова перевіряє всі школи в місті через повідомлення про вибухівку. Про це повідомила пресслужба відомства 6 грудня.

За повідомленням, правоохоронці отримали повідомлення вранці щодо шести навчальних закладів.

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15», – йдеться в ньому.

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Водночас начальник Головного управління Нацполіції в Харківські області Станіслав Перлін розпорядився перевірити усі школи міста. Перевірка триває.

У жовтні поліція Харкова евакуювала понад 400 людей через повідомлення про мінування кількох об’єктів у місті.