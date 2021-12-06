Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Поліція Харкова перевіряє всі міські школи через повідомлення про вибухівку

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції»

Поліція Харкова перевіряє всі школи в місті через повідомлення про вибухівку. Про це повідомила пресслужба відомства 6 грудня.

За повідомленням, правоохоронці отримали повідомлення вранці щодо шести навчальних закладів.

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15», – йдеться в ньому.

Читайте також: Станцію метро «Славутич» у Києві закривали на вхід для перевірки (доповнено)

Водночас начальник Головного управління Нацполіції в Харківські області Станіслав Перлін розпорядився перевірити усі школи міста. Перевірка триває.

У жовтні поліція Харкова евакуювала понад 400 людей через повідомлення про мінування кількох об’єктів у місті.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG