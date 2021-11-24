Станцію метро «Славутич» у Києві закривали на вхід для перевірки (доповнено)

У столичному метрополітені повідомили, що станцію «Славутич» у середу вдень закрили для пасажирів.

«Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні підземки.

Доповнено Перевірку станції «Славутич» приблизно через пів години після закриття завершили. Метрополітен працює у звичайному режимі, зазначили у підземці.

Зазвичай після отримання повідомлення про мінування станції проводиться евакуація пасажирів, а станція зачиняється на вхід і вихід. Подальші роботи проводять фахівці з вибухотехнічної служби Національної поліції України в Києві.

Водночас у Київському метрополітені раніше заявляли, що не можуть обрахувати, яких збитків завдають повідомлення про мінування, адже «на законодавчому рівні не існує затвердженої методики обчислення упущеної вигоди».