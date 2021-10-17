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Харків: поліція евакуювала понад 400 людей через повідомлення про мінування, вони не підтвердилися

За чотирма адресами в місті працювали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби

Поліція Харкова перевірила повідомлення про мінування кількох об’єктів 17 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, напередодні поліція отримала електронний лист про вибухівку у чотирьох торговельних центрах: на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях та проспекті Тракторобудівників.

За цими адресами працювали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби.

«Фахівці обстежили більше 43 тисяч квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Ця санкція передбачає від двох до шести років ув’язнення.

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