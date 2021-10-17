Харків: поліція евакуювала понад 400 людей через повідомлення про мінування, вони не підтвердилися

Поліція Харкова перевірила повідомлення про мінування кількох об’єктів 17 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, напередодні поліція отримала електронний лист про вибухівку у чотирьох торговельних центрах: на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях та проспекті Тракторобудівників.

За цими адресами працювали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічної служби.

«Фахівці обстежили більше 43 тисяч квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Ця санкція передбачає від двох до шести років ув’язнення.