Київ: поліція перевіряє повідомлення про мінування університету імені Драгоманова

Поліція Києва перевіряє інформацію про мінування вищого навчального закладу, повідомляє пресслужба відомства.

Правоохоронці отримали дані про замінування закладу, розташованого на вулиці Пирогова в столиці, вранці 4 жовтня. На місце виїхали правоохоронці та інші профільні фахівці.

«Із приміщення столичного вишу поліцейські евакуювали понад 300 осіб. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які проводять огляд приміщення та прилеглу територію», – йдеться в заяві поліції.

Поліція не уточнює назву закладу. Раніше 4 жовтня медіа повідомили про евакуацію з будівлі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, розташованого за цією адресою.