У Чернігові після інциденту в супермаркеті загинув поліцейський, ще один перебуває в лікарні – поліція

Один поліцейський загинув, ще один шпиталізований внаслідок інциденту, що стався в одному зі супермаркетів Чернігова, повідомляє місцева поліція.

«Сьогодні близько півночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один із них загинув, другого доставлено до лікарні. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування», – йдеться в повідомленні.

На момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці та були у цивільному одязі, додали в поліції.

Шестеро підозрюваних затримані, «для встановлення об’єктивної картини інциденту» поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження, а також просить всіх, хто міг стати свідком події, повідомити про це правоохоронцям.

Кримінальне провадження відкрите за фактом умисного вбивства.