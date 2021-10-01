Підбори, шнурки, банани: у вересні ескалатори метро Києва зупинялися майже 600 разів

У вересні ескалатори столичної підземки зупинялися 580 разів із різних причин, повідомила пресслужба Київського метрополітену.

«У 60 випадках пасажири скористалися ручкою «Стоп» без необхідності. Ще 257 разів зупинки здійснювалися працівниками з метою запобігання травмування пасажирів. Крім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів. З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довго одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період», – йдеться в повідомленні метрополітену.

Читайте також: Правоохоронці нікого не затримали через пошкодження дефібриляторів у київському метро

За даними підземки, наразі на станціях «Лук’янівська» та «Олімпійська» тривають ремонти ескалаторів. У метрополітені кажуть: це дороговартісні механізми, які проходять капремонти кожні 10-11 років.