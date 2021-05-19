Правоохоронці нікого не затримали через пошкодження дефібриляторів у київському метро

Правоохоронці нікого не затримали за фактом пошкодження дефібриляторів на станціях столичного метро. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у Національній поліції Києва.

В поліції зазначили, що наразі факти пошкодження медичного обладнання зареєстровані. Додаткову інформацію обіцяли надати згодом.

У пресслужбі Київського метрополітену повідомили, що на станції «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди.

«Також на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції «Арсенальна» обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько», – мовиться в повідомленні.

За даними підземки, торік Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс метро. Із них 19 було змонтовано у місцях, визначених авторами громадського бюджету «Реаніметро».

У березні повідомлялось, що з початку року у столичній підземці 6 разів застосовували встановлені там дефібрилятори.

Дефібрилятори з’явились у метрополітені з ініціативи активістів «Реаніметро». Вони наполягали, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах. Метрополітен раніше відмовлявся це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів. Нині це рішення переглянули.