Дефібрилятори у метро Києва із кас перемістили на платформи для вільного доступу – підземка

У столичному метрополітені повідомили, що наявні у підземки дефібрилятори розмістили таким чином, щоб вони були у вільному для пасажирів доступі.

«На 52 станціях столичного метро у пасажирських зонах розміщено автоматичні дефібрилятори. Тридцять три одиниці обладнання, що знаходилися в касах підземки, переміщено на платформи та в касові зали для вільного доступу пасажирів. Місця монтажу обговорювали з Всеукраїнською радою реанімації», – повідомила пресслужба Київського метрополітену.

За даними підземки, торік Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс метро. Із них 19 було змонтовано у місцях, визначених авторами громадського бюджету «Реаніметро».

У березні повідомлялось, що з початку року у столичній підземці 6 разів застосовували встановлені там дефібрилятори.

22 березня вдалося врятувати життя 56-річного пасажира. Рятівником виявився поліцейський, співробітник Управління поліції в метрополітені Олександр Рашевський, який зумів ефективно застосувати дефібрилятор.

Дефібрилятори з’явились у метрополітені з ініціативи активістів «Реаніметро». Вони наполягали, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах. Метрополітен раніше відмовлявся це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів. Нині це рішення переглянули.