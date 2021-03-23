З початку року у підземці 6 разів застосовували встановлені там дефібрилятори – метро Києва

У столичному метрополітені повідомили, що від початку поточного року у підземці шість разів застосовували встановлені там дефібрилятори, у 2020-му – десять разів.

«Учора вперше з допомогою дефібрилятора вдалося врятувати життя пасажира столичної підземки. Випадок трапився близько 9-ї ранку на станції «Палац спорту». Обладнання застосував працівник Управління поліції в метрополітені, який цього дня працював на станції. Дефібрилятори у столичному метрополітені були розміщені у травні минулого року. Вони були закуплені Міським центром громадського здоров’я та встановлені на кожній станції», – повідомили у пресслужбі метрополітену.

Дефібрилятори, як зазначили у підземці, розташовані у касових залах, а також платформах станцій: «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту» та «Осокорки».

Автори проєкту встановлення дефібриляторів у метро Києва «Реаніметро» у фейсбуці уточнили, що врятованому пасажирові 56 років.

А у поліції зазначили, що рятівником-поліцейським є співробітник Управління поліції в метрополітені Олександр Рашевський.

1 березня стало відомо, що «Київський метрополітен» завершив роботи зі встановлення дефібриляторів на станціях.

Дефібрилятори з’явились у метрополітені з ініціативи активістів «Реаніметро», які наполягали, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах. Метрополітен відмовлявся це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів.

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