На платформах 19 станцій київського метро розмістили дефібрилятори

«Київський метрополітен» завершив роботи зі встановлення дефібриляторів на станціях.

Зазначається, що місця, де знаходитимуться апарати, погоджували з авторами проєкту Громадського бюджету «РеаніМетро».

Обладнання розмістили на платформах станцій «Лісова», «Дарниця», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Вокзальна», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Святошин», «Академмістечко», «Почайна», «Контрактова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Осокорки».

У жовтні у метрополітені на запит Радіо Свобода повідомили, що на касах і в офісі поліції метро зберігаються 53 дефібрилятори.

Дефібрилятори з’явились у Київському метрополітені з ініціативи активістів, зокрема, ініціативи РеаніМетро.

Активісти наполягали на тому, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах. Метрополітен відмовлявся це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів.