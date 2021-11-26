ДТП біля Харкова: за даними поліції, водій вантажівки був нетверезий

Поліція Харківської області повідомляє, що, за попередніми даними, водій вантажівки MAN, учасник ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

Його затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину, додали в поліції.

«Нагадаємо, 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги і вулиці Салтівське шосе відбулось зіткнення автомобіля Chevrolet Nubira, який рухався зі сторони Вовчанська у напрямку Харкова та перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем MAN із напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя у напрямку автодороги «Харків-Липці» та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора», – йдеться в повідомленні.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі. Крім того, напівпричеп «сконтактував» з автомобілем Suzuki СХ-4, який в цей час також перебував на зустрічній смузі руху. Механічні ушкодження також отримав транспортний засіб MAN, який у цей час стояв на забороняючий сигнал світлофора, додали в поліції.

За словами т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, внаслідок ДТП 49-річний водій таксі і двоє його пасажирів – 49-річна жінка і трирічна дівчинка загинули на місці пригоди.

Водії Chevrolet і Suzuki з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Також травми отримав 51-річний пасажир Chevrolet. Йому надали медичну допомогу на місці.

41-річний водій вантажівки MAN з напівпричепом теж отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги його затримали.

Провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.