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Масштабна ДТП біля Харкова: 3 людей загинули, 5 постраждали

41-річного водія вантажівки затримали

Під Харковом сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, п’ятеро постраждали, їх із травмами різного ступеню тяжкості доправили до лікарні, повідомила поліція Харківської області.

«25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе зіткнулися автомобіль Chevrolet Nubira, який рухався зі сторони Вовчанська у напрямку Харкова і перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем MAN із напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя у напрямку автодороги «Харків-Липці» та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN із напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan.

Крім того, напівпричеп «сконтактував» з автомобілем Suzuki СХ-4, який в цей час також перебував на зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП водій таксі і двоє його пасажирів, у тому числі малолітня дитина, загинули на місці. Їх особи встановлюють, кажуть у поліції.

41-річного водія вантажівки затримали.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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