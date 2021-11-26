Масштабна ДТП біля Харкова: 3 людей загинули, 5 постраждали

Під Харковом сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, п’ятеро постраждали, їх із травмами різного ступеню тяжкості доправили до лікарні, повідомила поліція Харківської області.

«25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе зіткнулися автомобіль Chevrolet Nubira, який рухався зі сторони Вовчанська у напрямку Харкова і перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем MAN із напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя у напрямку автодороги «Харків-Липці» та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN із напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan.

Крім того, напівпричеп «сконтактував» з автомобілем Suzuki СХ-4, який в цей час також перебував на зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП водій таксі і двоє його пасажирів, у тому числі малолітня дитина, загинули на місці. Їх особи встановлюють, кажуть у поліції.

41-річного водія вантажівки затримали.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.