В Україні запрацюють ще 10 камер фіксації порушень ПДР – поліція

Ще 10 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 26 листопада, повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

Прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, почнуть працювати на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.

За даними патрульної поліції, з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення загалом 246 приладів, які розташовані у 24 містах і 15 областях.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитися тут.

Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня минулого року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

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На початку червня 2021 року у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилася на 17 відсотків.

Як заявляв тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024-го року пропонують запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.