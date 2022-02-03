На Луганщині затримали бойовика, який обстрілював позиції українських військових – СБУ

Служба безпеки України 3 лютого заявляє про затримання учасника незаконних збройних формувань у Луганській області. За даними правоохоронців, він «обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17».

«Встановлено, що зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине. За даними слідства, затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків», – йдеться в повідомленні.

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Відтак, додають у відомстві, затриманий став гранатометником одного з незаконних угруповань на окупованих територіях Донецької та Луганської області, у складі якого брав участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

«Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та «вибивали» з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя», – заявляє пресслужба СБУ.

Затриманому повідомили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні, зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Служба безпеки України 1 лютого повідомила про затримання учасниці угруповання бойовиків ОРДЛО у Донецькій області, яка підозрюється в «активній участі» у бойових діях проти Збройних сил України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».