Його підозрюють в організації кривавого протесту. Що відомо про Юрія Голубана?

30 січня у Києві затримали двох осіб, які, за твердженням правоохоронців, планували влаштувати масові криваві заворушення у столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській і Черкаській областях. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами міністра, 31 січня до акції в Києві мали залучити та проплатити участь до 5 тисяч людей. З цієї кількості до 1,5 тисячі осіб мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Під час протесту планували палити шини, мала пролитися кров, у тому числі й бутафорська. За словами міністра, зараз правоохоронці перевіряють наявність зв’язків організаторів акції зі спецслужбами Росії та з угрупуваннями «ЛДНР». Одним із затриманих виявився колишній полковник поліції, який воював на Донбасі – Юрій Голубан. Що про нього відомо?

Кривавий протест

Спробувати запалити файєри, потім колеса. Затим починається штовханина, бійки, на правоохоронців спрямовують піну з вогнегасників. Далі «постраждалого» обливають бутафорською кров’ю, облитому «допомагають» «парамедики», і все це – на камеру. Таку проплачену акцію за участю 5 тисяч людей планували влаштувати під Офісом президента в останній день січня, стверджують у МВС.

Правоохоронці оприлюднили «прайс»: учасник – від 800 гривень, «тітушка» – від 1200 гривень, запалювання шин – від 2,5 тисяч доларів. Окремі гроші передбачили для затриманих на виплату штрафів. Авансом організатори акції, за даними МВС, отримали понад 1 мільйон гривень. На банерах і листівках мали бути такі двомовні написи: «Наступ на Крим та «ЛДНР», «Війна до перемоги», «Снижение тарифов», «Война на востоке Украины», «Кумовство, как у Пороха», «Отставка президента», «Невыполнение обещаний».

Вивчаються зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації

«Організатори даної акції мали знання про засоби і протоколи правоохоронних органів, мали досвід роботи в правоохоронних органах. І зараз, у тому числі, спільно зі Службою безпеки України, вивчаються їхні зв’язки з невизнаними збройними формуваннями і, в тому числі, спецслужбами Російської Федерації», – зазначив Денис Монастирський.

Згодом в ефірі ICTV міністр розкрив особу затриманого організатора протесту. Ним виявився Юрій Голубан.

Виникає питання: чому в цій історії тоді не була поставлена крапка

«Був працівником правоохоронних органів, має дуже незрозумілу попередню історію, зокрема, історію у 2014 році. І у мене також, як у громадянина, як у міністра, виникає питання: чому в цій історії тоді не була поставлена крапка. Очевидно, що зараз правоохоронні органи, в тому числі, Служба безпеки України, мають знову звернутися до цих фактів, підняти їх вже в межах цього або нового кримінального провадження. Адже зрозуміло, що за цей час людина потрапляє в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових безпорядків, які мають завдати шкоду правоохоронцям і іншим громадянам», – уточнив Денис Монастирський.

Who is Голубан?

В інтерв’ю виданню «Цензор.Нет» Юрій Голубан повідомив, що народився у 1972 році у місті Сватове на Луганщині. Закінчив Київське суворівське училище та Київський інститут сухопутних військ. Служив у спецназі ГУР.

В одному з дописів він згадує, що служив також у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Там мав позивний «Дракон». Станом на 2014 рік вже як п’ять років перебував на пенсії.

У МВС зазначали, що Юрій Голубан у липні 2014 року пішов у АТО добровольцем, служив у добровольчому батальйоні «Київ-1». Воював у 2014–2015 роках у Мар’їнці та Красногорівці. Брав участь у штурмі Мар’їнки 3–4 червня 2015 року. Затримував коригувальників вогню та розвідників. У 2015 році був поранений та переніс операцію.

З червня 2016 року очолював роту поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Донецькій області.

З 2017 по 2018 роки працював заступником начальника тренінгового центру ГУНП у Київській області.

15 березня 2017 року президент України Петро Порошенко нагородив Юрія Голубана «За вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку» орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

З декларації Юрія Голубана за 2018 рік відомо, що він одружений, має сина і доньку.

У цій же декларації заначено, що дружині Ользі на той час належала квартира у Донецьку площею 49,2 м2. Сам Голубан задекларував квартиру в Києві площею 93,1 м2 і вартістю 1059600 гривень: житло він придбав 10 травня 2017 року. А ще у 2015 році Юрій Голубан набув право власності на 2 га землі у селі Тарасівка (це підконтрольна Києву частина Луганської області).

Голубан у Раді

15 березня 2017 року, коли Порошенко підписав указ про нагородження, Юрій Голубан виступив з трибуни Верховної Ради. Він озвучив версію правоохоронців щодо конфлікту з народним депутатом Володимиром Парасюком. Події відбулися під час так званої блокади торгівлі з ОРДЛО, коли протестувальники, зокрема, блокували рух потягів залізницею.

Отже, за версією Голубана, 14 березня колона з 13 машин, в одній з яких перебував Парасюк, рухалася на редут блокадників у Бахмуті. Автівки зупинили з метою огляду на блокпосту у Слов’янську. Парасюк нібито віддав наказ штурмувати правоохоронців. Сталася сутичка з використанням газових балончиків.

За версією Парасюка, огляд пройшов без перепон. А потім поліція заблокувала рух колони, правоохоронці почали заряджати зброю та застосували газові балончики.

Історія, яку розповів і показав Ходаковський

Після виступу Голубана у парламенті розгорівся скандал. Ватажок угруповання російських гібридних сил «Восток» ​Олександр Ходаковський зазначив, що впізнав у Голубані колишнього підлеглого, бойовика з позивним «Дракон». Згодом Ходаковський зазначив, що Голубан, мовляв, приєднався до бойовиків десь на початку протестів, командував ротою, брав участь у розробці та виконанні операцій.

Найактивніша ситуація, в якій він брав участь – це бій на Карлівці

«Найактивніша ситуація, в якій він брав участь – це бій на Карлівці. Потім, через 3-4 дні після цього бою на Карлівці, коли ми зіткнулися з батальйоном «Донбас» і розгорілася ситуація з аеропортом, – там він активної участі не брав. Він потроху пропадав зі зв’язку… А ось тут ми вперше побачили його без балаклави на трибуні Верховної Ради України, отримали явний доказ, що він працює на тих, із ким воював у травні 2014 року», – розповів ватажок «Оплоту».

А ще Ходаковський опублікував відео. У кадрі ліворуч – вантажівка з російським триколором та червоним прапором із серпом і молотом. Праворуч вишикувалися озброєні люди. На лівих руках у них пов’язки із написом «Оплот». Поруч із ними людина у темно-зеленій формі і бронежилеті, схожа на Юрія Голубана.

У квітні 2017 року під Київським міським управлінням МВС відбувся протест з вимогою відставки і суду над Голубаном за можливу співпрацю з бойовиками.

«Переконливих доказів немає» – Аваков

Юрій Голубан у коментарі Радіо Донбас.Реалії зазначав, що знав Ходаковського. А у травні 2014 року, коли Ходаковський почав агітувати вступити до лав гібридних сил Росії, – Голубан, за його словами, виїхав із сім’єю з Донецька.

Давайте припинимо вірити терористу Ходаковському

Щодо відео, то і сам Голубан, і тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2017 році говорили про монтаж.

«Давайте припинимо вірити терористу Ходаковському», – закликав Аваков.

Людина на відео дуже-дуже сильно схожа на мене, але, я думаю, це фотомонтаж

«Люди, які перебувають на цьому відео, мені не знайомі, окрім Ходаковського. Місцевість мені невідома. Можливо, людина на відео дуже-дуже сильно схожа на мене, але, я думаю, це фотомонтаж, який використали зі старих архівів», – зазначав Голубан у коментарі Радіо Свобода.

Як повідомили ЗМІ, у 2017 році СБУ почало розслідування за підозрою Юрія Голубана у державній зраді.

У 2019 році Арсен Аваков сказав, що не може сказати, що Голубан не має стосунку до батальйону «Восток». А розслідування ще триває.

Доказів його провини поки немає

«Коли виник скандал, пов’язаний з його можливою причетністю до незаконних формувань, ми копнули глибше і виявили, що Голубан півтора місяці невідомо де перебував. Його спочатку відсторонили, потім звільнили. Проте переконливих доказів його провини також поки немає», – зазначив Аваков в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Печерський районний суд Києва 1 лютого заарештував полковника Юрія Голубана, повідомляє у твітері видання «Ґрати», яке відстежує перебіг резонансних процесів. «Поліція підозрює його у підготовці масових заворушень у Києві та низці інших міст», – ідеться в повідомленні.

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