Затримання осіб, які планували заворушення в Києві і чотирьох областях – у МВС навели деталі

У Києві 30 січня затримали групу осіб, які планували масові акції в столиці України, а також у містах ще чотирьох областей, що мали супроводжуватися насильством і кровопролиттям, повідомили 31 січня в Міністерстві внутрішніх справ. Напередодні в МВС заявили про це затримання і пообіцяли деталі згодом.

«Вчора в Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в центрі столиці. Планувалося зібрати до п’яти тисяч осіб, з яких – до 1,5 тисячі мали складати так звані «тітушки», які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала пролитися кров. Причому була заготовлена спеціальна, в тому числі і бутафорська кров, яка внаслідок конфлікту з правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів», – повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Були заплановані і зібрані групи медиків, які мали підійти в цей момент і засвідчити відповідні «травмування» псевдоактивістів, і це показати на всіх центральних каналах. Мав бути запланований підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів», – додав він.

За словами міністра, жодного контакту з поліцією діалогу, як зазвичай роблять організатори акцій, щоб проговорити всі аспекти мітингу, у цьому випадку не було.

«Це була акція до п’яти тисяч осіб, яких планували зібрати саме для того, щоб розхитати та дестабілізувати ситуацію в Україні, спрямована на насильство проти правоохоронців і інших осіб, які беруть участь у мітингу», – сказав Монастирський.

За його словами, акції планувалися також у низці міст у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях.

Міністр порівняв плановані мітинги з 2014 роком, коли «в Луганську, Донецьку, в Криму привозилися люди спеціально – на той час з РФ, піднімалися псевдоактивісти, які також начебто демонстрували волю місцевого населення до змін, провокували насильство»

Зі свого боку, голова Національної поліції України Ігор Клименко додав, що затримані готували акції та мітинги, зокрема, біля Офісу президента.

«Організатор спільно зі своїми помічниками підшукував українців, які за гроші готові були допомогти в організації і проведенні цих акцій. І перша така акція мала відбутися саме сьогодні», – сказав Клименко.

Голова Нацполіції повідомив, що учасники групи отримали понад мільйон гривень (за його слвоами, це тільки аванс) на підготовку акції, 31 січня о 9-ій ранку мала бути подана заявка на участь 500 осіб в акції. «Щоб ми не встигли зібрати достатню кількість поліції (для забезпечення правопорядку)», – сказав Клименко.

На брифінгу продемонстрували відео розмови ймовірних організаторів заворушень, які обговорюють підготовку «провокаційного заходу».

«Ми розуміємо, в яких банках вони отримували ці кошти і визначаємо шляхи надходження цих грошей на рахунки», – сказав Клименко.

Він уточнив, що затримані організатор і його помічник, вони – громадяни України, їм інкримінують замах на масові заворушення.

«Ми ще на шляху встановлення замовників і кінцевих бенефіціарів, але розуміємо, кому вигідна така дестабілізація ситуації в Україні», – сказав голова Нацполіції.

При цьому голова МВС Денис Монастирський уточнив, що встановлюється зв’язок затриманих організаторів зі спецслужбами Росії.

Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.